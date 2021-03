Los Ángeles, CA.- Demi Lovato hizo una revelación que impactó a sus seguidores. La cantante expuso una parte de su vida que no hizo pública hasta ahora. En su época de adolescencia, cuando era actriz de Disney Channel, fue víctima de violación.

De hecho, la cantante no tuvo tapujos: “Perdí mi virginidad en una violación” alcanzó a decir en la recién estrenada serie original de YouTube “Demi Lovato: Dancing with the Devil”.

La producción se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió Demi Lovato en 2018. El hecho le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial. La serie también detalla su batalla contra la adicción.

Demi Lovato, los hechos

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, dice Lovato.

La agencia AFP reseñó las palabras de la cantante. Ella expresó que estaba “enrollada” con una persona, pero se dijo “esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma”. Sin embargo, “eso no importó -lo hizo igualmente”.

Para esa época Lovato aseguró que era parte del elenco de Disney y que tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo” a pesar de haber reportado al atacante.

Lovato saltó a la fama con la película de Disney Channel “Camp Rock”, filmada cuando ella tenía 15 años.

Otra violación

La cantante reveló poco antes que esa noche de 2018, la de la sobredosis, volió a sufrir una violación. Esta vez fue su propio traficante de drogas quien se aprovechó de ella.

“Cuando me encontraron estaba desnuda y de color. Tal cual: me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”, contó Lovato.

“Me desperté en el hospital y me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve como un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes más tarde de la sobredosis cuando caí en la cuenta: ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada'”, dijo.

