Cortometraje animado «Hair Love» narra la historia de una familia afrodescendiente

Los Ángeles, CA.- El escritor y director, Matthew A. Cherry del cortometraje animado, «Hair Love«, convirtió esta producción en 2023 en la Serie Max, «Young Love«, luego de ganar un Oscar en 2020, y sus 12 episodios se estrenarán el 21 de septiembre.

De este modo, Cherry declaró que, «El tipo de relación con el mundo creado incluso en el corto sin diálogo es en gran medida una continuación de lo que intentamos presentar en la serie».

La sinopsis, «Hair Love» cuenta la historia de un padre afrodescendiente llamado Stephen, que intenta peinar a su hija Zuri de siete años por primera vez. Al mismo tiempo, Angela está en el hospital mientras recibe un tratamiento de quimioterapia para el cáncer.

Por su parte, Angela es una estilista profesional con la voz del actor Issa Rae, publicó un canal de YouTube para tutoriales de cabellos. Tutoriales que tanto Zuri como su padre, interpretado con la voz de Cherry, observan.

The full trailer for @YoungLoveSeries drops this Tuesday! In the meantime check out this clip from the first episode of the show that is a continuation of our #HairLove short film. #YoungLove premieres September 21st on @StreamOnMax. pic.twitter.com/HeK0IJIEG2 #YoungLoveMax

— Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) September 8, 2023