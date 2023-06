Los Ángeles, CA.- Una cantante de Carolina del Norte sorprendió con su maravillosa voz durante su presentación en America’s Got Talent.

Se trata de Dani Kerr, nativa de Statesville, quien impactó a los jueces y al público del popular programa de televisión.

“Cuando era pequeña, nunca pensé que tendría el coraje de cantar frente a una persona”, expreso. “Es tan loco estar aquí. Es un sueño hecho realidad».

Ver más: Taylor Swift alcanza hito en concierto

Kerr, de 23 años, comenzó su interpretación con nervios, según Simon Cowell, uno de los jueces más duros, por lo que este le pidió detenerse, calmarse e iniciar con otra canción.

La segunda oportunidad no defraudó y afianzó lo que ya se apreciaba en la primera canción. Cowell la felicitó y calificó su voz como una de sus favoritas este año.

Going to have @music_kerr's original song "November" playing on repeat 🎵#AGT pic.twitter.com/nCwcHj3Es9

— America’s Got Talent (@AGT) June 21, 2023