taylor-swift-alcanza-hito-en-concierto

Pittsburgh, PA.- Taylor Swift sigue recorriendo ciudades con su gira Eras Tour consiguiendo llenos totales en cada presentación.

La cantante batió un récord en su presentación de asistencia en su estado natal, Pensilvania.

Y es que en el Acrisure Stadium, en Pittsburgh, 73.117 fanáticos disfrutaron de los éxitos de la intérprete de “Karma”.

Pittsburgh thank you for making me feel sooooo at home in my home state. I mean… You broke the all time attendance record and we got to be the first tour to play your stadium twice. Thank you so much for everything this weekend. You were a mesmerizing crowd, like beyond 🥰😍… pic.twitter.com/1bQmtJA5SS

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2023