Ciudad de México, MEX.- Alicia Machado defiende su libertad en todos los sentidos. La venezolana recordó los fuertes señalamientos sobre su aspecto físico que sufrió después de ganar la corona de Miss Universo en 1996.

Después de ganar la corona de belleza ganó fama mundial, pero fue criticada por el dueño del certamen Donald Trump. Públicamente la llamó “máquina de tragar comida”, “miss ama de casa” y “miss Piggy”.

Y es que la venezolana aumentó algunos kilos después del evento de belleza. Ahora, a casi 30 años de esos episodios hoy asegura que defiende su libertad.

“Hoy me siento muy orgullosa de ser Alicia Machado y de ser la Miss Rebelde que vino a defender muchas cosas frente a este señor, que no es más que una representación de lo que significa el acoso a una persona”, dijo en una entrevista con El Universal de México.

Machado, que el 17 de agosto comienza su participación en el reality de Canela.TV, Secretos de las Indomables, espero que lo que ella vivió sirva para que otras mujeres se quejen, para “que no se queden calladas, que no permitan que nadie las abuse, que nadie se burle de ellas, que ningún hombre les diga que no valen porque son gorditas o porque son flacas o porque tienen chiche o no tienen chiche».

La venezolana expresó que su “empoderamiento no es porque haya sido una niña que sufrió abusos, al contrario, soy la empoderada que soy porque así me crió mi papá, me decía: ‘usted siempre vaya con actitud de dueña y haga lo que quiera’”.

La venezolana participará en el reality junto a Ninel Conde, Yuri, Patricia Manterola, Amara La negra y Zuleyka Rivera.

