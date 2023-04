McDonald ‘s prepara despidos masivos

Chicago, IL.- La cadena de hamburguesas mundialmente conocida, McDonald ‘s Corp prepara una tanda de despidos masivos mientras tanto cerrará, temporalmente, sus oficinas en los Estados Unidos esta semana, de acuerdo con el Wall Street Journal.

En este cierre temporal, McDonald ‘s se prepara para comunicar a sus empleados corporativos sobre sus despidos. Esto como parte de una estrategia de reestructuración más profunda de la empresa.

La semana pasada algunos empleados de Estados Unidos y otros internacionales les fue comunicado por correo electrónico que trabajaran desde casa. Esta medida era válida solo de lunes a miércoles mientras que la empresa toma decisiones sobre su personal de forma virtual.

McDonald ‘s, en su correo electrónico informó a sus empleados, «Durante la semana del 3 de abril, comunicaremos decisiones clave relacionadas con roles y niveles de personal en toda la organización».

