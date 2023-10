Se profundiza la desigualdad de ingresos en Estados Unidos

Nueva York, NY.- Una encuesta sobre Finanzas del Consumidor de la Federal Reserve Board (Fed) concluyó que la desigualdad de los ingresos y riqueza de Estados Unidos aumentó considerablemente, durante la época de la pandemia por el covid-19, entre el 2019 y el 2022, haciendo que los hogares se hicieran menos vulnerables.

Esta encuesta de la Fed mostró que el patrimonio neto medio creció abruptamente para todos los grupos étnicos y de ingresos. No obstante, el 20% de los hogares con ingresos más bajos fue el que obtuvo los peores resultados, disminuyendo un 2% del promedio durante el período.

Ver más: En auge la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos

Una conclusión interesante es que los aumentos de ingresos fueron mayores entre familias con mayores ingresos entre las familias blancas. Los ingresos medios registraron pequeñas caídas tanto para las familias hispanas como para las afroamericanas.

Desigualdad de ingresos en Estados Unidos creció durante los años de pandemia, según muestra una encuesta de la Fed

Por otro lado, la encuesta realizada cada tres años también registró grandes contrastes. Por ejemplo, los hogares afroamericanos sufrieron una caída en su ingreso medio en un 2%, su patrimonio neto medio se disparó en un 60%, superando con creces a todos los demás grupos raciales.

Read about economic conditions in Reserve Bank Districts in the #BeigeBook: https://t.co/e3QNq5jJQZ (1/2) pic.twitter.com/Onq5Yebhgp — Federal Reserve (@federalreserve) October 18, 2023

Sin embargo, los hogares afroamericanos contaban con el patrimonio neto medio más bajo de $45.000, un 27% por debajo de los hispanos de unos $62.000. El valor neto medio de las familias blancas fue de $285.000, pero el de las familias asiáticas fue de $536.000.

Por ejemplo, únicamente los hogares con una «persona de referencia» o proveedor con alguna carrera universitaria o con título universitario notaron un aumento en sus ingresos entre el 2019 y el 2022.

Ver más: Tasa de inflación en Estados Unidos atorada en septiembre

No obstante, aquellos hogares con un proveedor que solo tenía un diploma de escuela secundaria no notaron cambios en sus ingresos. Pero aquellos que no habían terminado la escuela secundaria vieron caer sus ingresos en un 10%.

Esta encuesta on line fue coordinada por la Fed junto a la U.S. Census Bureau con el propósito de recopilar e interpretar las tendencias de concentración de riquezas. Del mismo modo, la Fed destacó que, «La fragilidad financiera disminuyó entre 2019 y 2022».

Finalmente, el dato que mide la deuda total de una familia frente a sus activos totales, cayó al nivel más bajo en 2 décadas en un 29.2%. La relación pago-ingreso cayó a un mínimo histórico del 13.4%.

Video: El Taco: un platillo que cautivó a estadounidenses