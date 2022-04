Problemas para pagar las cuentas en Florida

Miami, FL.- La mitad de los ciudadanos de Florida afirman que tienen problemas para pagar sus cuentas mensuales, según una encuesta de la Universidad del Sur de Florida (USF), además otra cuarta parte aseguró que luchan para mantener cubierto el pago de alquiler de vivienda o hipoteca.

Al mismo tiempo, esta encuesta asoma los estragos de la inflación que padece el país, igualando niveles de hace décadas. Al mismo tiempo, el sector inmobiliario atraviesa precios exagerados.

De esta manera, el 77% de los encuestados precisó que la inflación afectó su gasto en alimentación, en el mes de marzo. Mes que contó con una inflación del 8.5%, considerada la tasa más elevada desde 1981.

Por otro lado, un 48% alertaron que la inflación dificulta cada vez más el pago de las facturas. Y otro 24%, marcaron que tienen que esforzarse mucho para cumplir con los pagos mensuales de hipoteca o renta de viviendas.

