Janet Yellen adivitió «catástrofe económica»

Washington, DC.- Janet Yellen, secretaría del Tesoro de Estados Unidos advirtió el martes 25 de abril, que si ocurre un impago de la deuda por parte del gobierno del país, podría desencadenarse una «catástrofe económica» que subiría las tasas de interés en los próximos años.

De este modo, Yellen en declaraciones con ejecutivos de empresas de California, comentó que el incumplimiento de pago de la deuda traería como consecuencias la pérdida de empleos, mientras que aumentaría los pagos de los hogares en hipotecas, préstamos para autos y tarjetas de crédito.

Además expresó que esta era una «responsabilidad básica» del Congreso. Refiriéndose a la capacidad de aumentar o suspender el límite de endeudamiento de $31.4 billones. En este sentido, sentenció que un incumplimiento sería una amenaza al progreso económico del país.

Yellen a los miembros de la Cámara de Comercio Metropolitana de Sacramento precisó, «El incumplimiento de pago de nuestra deuda produciría una catástrofe económica y financiera».

Great forum this morning with @DorisMatsui and @SecYellen during #captocap23! 👏 https://t.co/VkXSWVXCD3

— Sacramento Metropolitan Chamber of Commerce (@Metro_Chamber) April 25, 2023