CIA tiene en la mira a las criptomonedas

Washington, DC.- El actual director de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns reveló que la agencia tiene un especial interés por las criptomonedas, por ende tienen en marcha «una serie de proyectos centrados en las criptodivisas».

En medio de una cumbre de directores ejecutivos, William Burns reconoció que la CIA está trabajando en el involucramiento en el mundo de las criptomonedas.

Ver más: «Insiders» amasan fortunas inclusive en contexto de fiscalización

Del mismo modo, Burns reconoció que la trazabilidad de este proyecto en función a las criptomonedas, «Lo había comenzado mi predecesor». Ahora, no se especificó si se trata de David Cohen, John Brennan, Mike Pompeo o Gina Haspel.

Argumentando esta teoría, Burns confesó, «puso en marcha una serie de proyectos centrados en las criptodivisas«. Además se propuso, «observar las consecuencias de segundo y tercer orden».

It's been a year since we launched #CIALabs, a federal laboratory and in-house research and development arm for #CIA to drive science and tech breakthroughs for tomorrow's intel challenges.#DiscoverCIA #STEM

— CIA (@CIA) September 21, 2021