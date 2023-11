wildcats-derrotaron-a-blue-devils-en-durham

Durham, NC.- Arizona Wildcats derrotó 78-73 a Blue Devils en el regreso de Caleb Love al Cameron Indoor Stadium en Durham.

El juego de baloncesto universitario del viernes en la noche tenía sensaciones de marzo. Los Wildcats mantuvieron la ventaja en la mayor parte del juego. Los locales de la Universidad de Duke solo pudieron estar arriba por dos puntos.

Una canasta de Kyle Filipowski dio ventaja a Blue Devils 69-67 con 1:09 por jugar. Pero, en la jugada siguiente Keshad Johnson anotó y recibió una. Su tiro libre puso arriba 70-69 a Wildcats. Nunca volvieron a estar en desventaja.

Just under 3 minutes of game highlights to get the weekend started

pic.twitter.com/Kh4dbbkf1k

— Arizona Basketball (@ArizonaMBB) November 11, 2023