Charlotte, NC.- Así quedaron los resultados del partido del Charlotte FC contra Orlando City SC: Un empate 2-2 en el partido que se desarrolló en el Estadio Bank of America, Charlotte, Carolina del Norte.

Los 10 jugadores del Charlotte FC ganaron puntos gracias a los goles de Kerwin Vargas y Brandt Bronico en el partido #19, ante la asistencia de 28.301 personas.

With everything against us, showed HEART and FIGHT. #ForTheCrown pic.twitter.com/8dGOX2K7Np

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 20, 2024