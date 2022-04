Phoenix Suns aplasta la ilusión de «playoff» de los Lakers

Los Ángeles, CA.- Los Angeles Lakers se quedan sin «playoff» luego de ser derrotados por los Phoenix Suns en un amplio marcador de 121 -110, en un partido donde LeBron James estuvo ausente por una lesión de tobillo.

Tras la victoria de San Antonio Spurs, ante los Denver Nuggets, 116 – 97, los Lakers estaban obligados a ganar este partido. Con la esperanza de mantener sus opciones de jugar el «play-in».

Pero lejos de ganar, los Lakers sumaron su séptima derrota consecutiva, para quedar fuera del los «playoff», y cerrar una campaña de terror para el equipo de LeBron.

Por su parte, el entrenador de «los angelinos», Frank Vogel, precisó después del encuentro, «Estamos decepcionados, pero no hubo falta de compromiso. Hemos trabajado mucho, pero estamos eliminados y estamos decepcionados ahora mismo».

Por el contrario, los mismos Suns, que el año pasado eliminaron a Los Lakers en la primera ronda de los «playoff» del Oeste, agregaron su victoria número 63 de esta temporada. Suponiendo un nuevo récord para los Phoenix Suns.

En este sentido, Devin Booker sumó; 32 puntos, 6 de 9 triples; 7 rebotes y 4 asistencias. Por su parte, Deandre Ayton anotó 22 puntos y 13 rebotes. Por el bando de los Lakers, los más destacados fueron Russell Westbrook y Anthony Davis.

