México disputará partido en el Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- El MexTour está de regreso con un electrizante encuentro que llevará a la selección mexicana de fútbol al Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte.

Los fanáticos latinos, especialmente los del país azteca, están de fiesta en Queen City ante la posibilidad de ver en acción a una de las selecciones más populares en Estados Unidos.

El encuentro se llevará a cabo el 14 de octubre y enfrentará a México, actual campeón de Concacaf, y a Ghana, una de las selecciones más poderosas de la confederación africana.

.@miseleccionmx is coming back to the QC!

🇲🇽 🆚 🇬🇭 | 10/14#MEXTOUR

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 8, 2023