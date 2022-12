Marruecos quiere seguir soñando frente a Francia en la Copa del Mundial

Doha, Qatar.- La actuación de la Selección de Marruecos en la Copa Mundial Qatar 2022 no tiene precedentes dentro de las selecciones africanas, haciendo un Mundial impecable donde llegó a eliminar a grandes selecciones como: Bélgica, España y Portugal.

De este modo Marruecos se convierte en el primer equipo de África en llegar a Cuartos de Final. Por el momento, se encontrará, este miércoles, contra el actual Campeón del Mundo, Francia.

El juego entre Marruecos y Francia será en el Estadio Al Bayt, donde se definirá el próximo equipo para la Semifinal de la Copa Mundial.

Aunque la Selección de Francia es uno de los favoritos no solo para pasar a Semifinal, sino para convertirse, de nuevo, en el Campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022, Marruecos puede dar otra sorpresa.

The varied playing styles of the #FIFAWorldCup semi-finalists, goalkeepers saving more penalties and the performances of Asian and African nations in the tournament were all discussed by FIFA’s Technical Study Group at their latest press conference.

Find out more here:

— FIFA.com (@FIFAcom) December 13, 2022