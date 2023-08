los-53-jugadores-de-los-panthers-para-el-arranque-de-temporada

Charlotte, NC.- Carolina Panthers hizo el martes los cortes necesarios para conformar la plantilla de 53 jugadores que estarán en el inicio de la temporada de la National Football League (NFL).

Después de varios días y cortes parciales, el martes 29 de agosto en la tarde, los Panthers dejaron por fuera a tres jugadores, lo que les permitió llegar a 53 miembros del roster.

Las normas de la NFL concedieron a todos los equipos la oportunidad de armar su plantilla hasta el martes a las 4 pm.

En el último corte quedaron fuera del roster: el tackle ofensivo veterano Cam Erving, el esquinero Greg Mabin y el tackle defensivo Taylor Stallworth.

Carolina Panthers se estrenará la próxima temporada el sábado 10 de septiembre cuando visite a Atlanta Falcons.

