Lo último de Karim Benzema ¡se retira!

París, Francia.- El último ganador del Balón de Oro, Karim Benzema se retira, dando por terminada su carrera con la Selección Francesa de Fútbol, luego de que Francia perdiera la gran Final de la Copa del Mundo ante el actual campeón, Argentina.

Benzema en la celebración de sus 35 años estuvo lesionado antes del torneo mundialista, lo que lo dejó sin participación. Sin embargo, Benzema nunca fue desconvocado, motivo por el cual muchos soñaban con que Benzema apareciera en la selección de Francia para merodear al acecho del gol.

Asimismo, las palabras de Benzema en su Twitter fueron las siguientes, «¡Hice el esfuerzo y los errores que costaron estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! Escribí mi historia y la nuestra termina».

Benzema tuvo algunas participación con la Selección de Francia. Debutó en 2007 y jugó el Campeonato de Europa en su versión de 2008 y 2012. Además, jugó la Copa del Mundo de 2014. Sin embargo, por estar involucrado en un escándalo de chantaje, Benzema fue sancionado con no participar en la selección.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022