¿Lionel Messi al Inter Miami CF de la MLS?

Miami, FL.- El futuro de Lionel Messi genera polémica ya que existe el rumor de que podría incorporarse al Inter Miami CF de la MLS en el verano de 2023, con una participación del 35% en las acciones del equipo.

Pese a este rumor los funcionarios del Inter Miami CF negaron que Messi esté listo para sumarse al club. Por su parte el agente de Messi precisó con respecto a esta información, «completamente falsos». Aseguró que Messi no ha «decidido su futuro».

Ver más: Real Madrid estrena nueva camiseta

Hay que recordar que Messi tiene un contrato con el Paris Saint-Germain Football Club (PSG), hasta junio de 2023. Pero no se ha adelantado si existe la posibilidad de continuar o en su defecto alinearse al Inter Miami CF.

El Inter Miami CF está en su tercera temporada como equipo de la MLS. De hecho, a finales de abril de 2022 obtuvo la aprobación de un contrato de alquiler para construir el proyecto de su casa: Miami Freedom Park. Este estadio se estima con una capacidad de 25.000 espectadores.

Soccer News: Inter Miami officials, Messi’s agent deny report that Argentine star has deal with team https://t.co/mu6sTn2uxX @miamiherald @heraldsports @InterMiamiCF #MLS #InterMiamiCF #Messi #PSG

— Michelle Kaufman (@kaufsports) May 17, 2022