Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United

Mánchester, Reino Unido.- Cristiano Ronaldo resolvió su salida de la Juventus, y la divagación sobre su próximo club. El Manchester United, fue la negociación final.

Así lo anunció, este viernes, el club inglés, cuando alcanzó un acuerdo con el Juventus para el traspaso del internacional portugués Cristiano Ronaldo, que regresa así al equipo en el que marcó 118 goles en 292 partidos en su primera etapa (2003-2009).

En un anuncio publicitario, en la página oficial del Manchester, concluye, “Todo el mundo en el club está deseando dar la bienvenida a Cristiano de vuelta a Manchester”.

Asimismo, el club cuyo primer equipo entrena Ole Gunnar Solskjaer detalló que el acuerdo con el cinco veces Balón de Oro está sujeto a que las partes den el visto bueno a los “términos personales” del contrato, el reconocimiento médico y la expedición de un visado para el portugués.

Por otro lado, con 36 años, Cristiano Ronaldo, que jugó en el Real Madrid entre 2009 y 2018, ha ganado hasta ahora 30 grandes trofeos a lo largo de su carrera, incluidos cinco títulos de la Liga de Campeones.

