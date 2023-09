kyle-larson-asegura-la-victoria-en-darlington

Darlington, SC.- El piloto Kyle Larson logró una emocionante victoria el domingo en la noche en la Cook Out Southern 500 en el Darlington Raceway.

El campeón de la Serie de la Copa NASCAR en 2021 resistió un desafiante intento de su compañero en la contienda de playoffs, Tyler Reddick.

Larson aseguró su tercera victoria de la temporada y un codiciado lugar en la Ronda de 12.

El piloto superó durante la carrera algunos obstáculos, incluido un breve problema de transmisión y un rasguño en el muro.

Larson tomó la delantera después de una rápida parada en boxes en la vuelta 313 y nunca miró hacia atrás, liderando las últimas 55 vueltas.

Southern 500!! Finally!!! Great way to start the playoffs! pic.twitter.com/ruZoxaBKlt

— Kyle Larson (@KyleLarsonRacin) September 4, 2023