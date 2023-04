Justin Meram refuerza ataque de Charlotte FC 

Charlotte, NC.- Charlotte FC reforzó su ataque con la adquisición de Justin Meram proveniente del Real Salt Lake.

El delantero llega a The Crown con un cartel de 13 temporadas en la Major League Soccer (MLS) y a cambio de de $ 200.000 en dinero de asignación general.

El acuerdo se completó antes del cierre de la ventana de transferencia principal el 24 de abril, pero Charlotte FC lo hizo público tres días después.

Justin Meram tiene en su carrera en la MLS un balance de 54 goles y 55 asistencias, lo que deja ver el juego asociativo del jugador que llega a reforzar el ataque.

13 seasons in @MLS

54 career goals

55 career assists

