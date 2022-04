Jaylin Lindsey: El objetivo es ser un equipo dominante

Charlotte, NC.- Jaylin Lindsey acaba de firmar un nuevo contrato con Charlotte FC. La buena noticia le hace enfocarse más en su objetivo de consolidarse y alcanzar trofeos con la nueva franquicia de la Major League Soccer.

Charlotte FC anunció que llegó a un acuerdo con el defensor que firmó nuevo contrato hasta 2024 con una opción del Club para 2025.

Jaylin Lindsey tiene 22 años y es nativo de Charlotte.

“Será una parte importante de nuestro grupo principal de jugadores durante muchas temporadas por venir. Sin duda, se ha ganado este nuevo contrato y esperamos verlo continuar su desarrollo en el Club de su ciudad natal”, dijo el director deportivo Zoran Krneta.

Excited to keep the party going @JaylinLindsey? 🥳 pic.twitter.com/bJDxnu69Lk

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 6, 2022