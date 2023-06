Hornets prepraran su selección en el draft de la NBA

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets prepara su selección en el draft de la NBA, uno de los más esperados en los últimos años por la presencia de una joven promesa que desata elogios por su talento.

El draft se llevará a cabo el jueves 22 de junio. La apuesta segura para la primera selección a cargo de San Antonio Spurs será Victor Wembanyama, un francés que posee características de juego únicas.

Ningún analista sospecha que los Spurs dejen pasar a Wembanyama, un prospecto a la misma altura de Lebron James en 2003 o Kareem Abdul-Jabbar en 1969.

Pero, a partir de la segunda selección hay que ponerse el cinturón de seguridad porque no está claro, aunque hay indicios, qué escogencias hará el resto de los equipos de la NBA.

Rod Boone, reconocido periodista de Charlotte Observer que cubre NBA, cree que los Hornets, que escogen en segundo lugar, se decantarán por Scoot Henderson (PG, G League Ignite).

