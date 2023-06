Michael Jordan llegó a un acuerdo de venta de los Charlotte Hornets

Charlotte, NC.- El seis veces campeón de la NBA, propietario de los Charlotte Hornets y originario de Carolina del Norte, Michael Jordan llegó a un acuerdo de venta de su participación mayoritaria del equipo liderado por Gabe Plotkin y Rick Schnall, dos inversores de capital privado.

Michael Jordan anunció el viernes 16 de junio que pone fin a su carrera de 13 años a cargo de las decisiones de los Charlotte Hornets.

De acuerdo con opiniones de personas familiarizadas con los detalles, dijo que el equipo de Basketball de Charlotte, está valorado en $3.000 millones. Recordando que Jordan compró al equipo por $275 millones en el 2010 cuando era conocido como Bobcats, para convertirse en el primer propietario mayoritario afroamericano en la NBA.

No obstante, Michael Jordan permanecerá con una participación minoritaria en la propiedad del equipo, que está sujeto a la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA.

BREAKING: Michael Jordan is finalizing a sale of the Charlotte Hornets to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall, ending his 13-year run as majority owner, league sources told ESPN on Friday. pic.twitter.com/5TonSrIQhF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023