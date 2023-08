Estadounidense Richardson ganó Oro en World Athletics Championship

Budapest, Hungría.- Luego de tres años de la promesa la estadounidense, Sha’Carri Richardson de 23 años de edad ganó el Oro mundial en los 100 metros femeninos en el World Athletics Championship arrebatándole a la confiada jamaicana Shericka Jackson el primer lugar.

Richardson hizo 10,65 segundos para hacer los 100 metros. En el segundo lugar, quedó Shericka Jackson con 10,72 segundos, que quedó sorprendida porque no vio pasar a la estadounidense en los 20 metros.

Más atrás, en el tercer lugar quedó la jamaiquina, Shelly-Ann Fraser-Pryce que buscaba su sexto título mundial en la competición de los 100 metros. Pese a que, la competidora de alto rendimiento de 36 años de edad tuvo una temporada de lesiones, hizo 10.77 segundos, su mejor marca del año para quedarse con el Bronce.

Volviendo a la estadounidense Richardson, hay que recordar que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tras dar positivo por Cannabis. Posteriormente, no se clasificó para el Mundial del 2022 en su tierra natal, Eugene.

La popular en redes sociales Richardson, entró en la competición como una perdedora rápida con un tercer lugar. Por ende, se le dio el carril nueve, que casi nunca es muy común entre las velocistas.

Sin embargo, la jamaiquina ubicada en carril cuatro se despegó en los primeros 80 metros. Pero no contaba, que desde el carril nueve Richardson rematara los últimos 20 metros de una manera impresionante. Tan impresionante que la misma Richardson no se creía el triunfo en el World Athletics Championship.

Posteriormente, en la rueda de prensa la estadounidense Richardson declaró, «En entrevistas anteriores mencioné que no he vuelto, estoy mejor. Me voy a mantener humilde, no he vuelto, estoy mejor y voy a seguir siendo mejor».

Finalmente envió un mensaje optimista, «Nunca te rindas, nunca permitas que los medios o los extraños definan quién eres. Siempre lucha. Este viaje para mí desde que me convertí en profesional es, pase lo que pase, nunca te dejas de ver ni a ti mismo».

