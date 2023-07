EE. UU. se estrena con goleada en la Copa Mundial Femenina

Auckland, NZL.- Estados Unidos comenzó con una goleada 3-0 ante Vietnam su participación en la Copa Mundial Femenina 2023 y defensa del título.

Sophia Smith, de 22 años, fue la protagonista del encuentro con doblete y asistencia para la selección de las barras y las estrellas.

Su gran estreno mundialista no fue una sorpresa. Smith viene de ser reconocida como la mejor jugadora de la liga estadounidense.

«Creo que fue un buen comienzo para nuestro equipo en este torneo. También sé que tenemos mucho más que podemos ofrecer, mucho más que hacer, pequeñas cosas en las que trabajar», dijo Smith tras el partido en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

El tercer gole de Estados Unidos lo anotó Lidsey Horan.

Estados Unidos convenció en su estreno en la Copa Mundial Femenina. La vigente campeona buscará en la actual edición su tercer título consecutivo y quinto en su historia.

