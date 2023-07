Selecciones favoritas para ganar el Mundial Femenino de Fútbol 2023

Nueva Zelanda.- La Copa Mundial Femenino de Fútbol 2023 cuenta por primera vez con la participación de 32 equipos, lo que filtra a las selecciones favoritas en el camino a la consagración para ganar la Copa del Mundo organizada por la FIFA.

Inicialmente, las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo está Estados Unidos, que ha ganado en cuatro oportunidades el campeonato. Entre estos ha ganado los dos últimos llevados a cabo en Canadá 2015 y Francia 2019.

Aunado a esto, la selección de Estados Unidos obtuvo cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1996, 2004, 2008 y 2012. Para el 2020 sumó una Plata coronándose como subcampeón.

Una vez adelantada la primera selección, es importante asomar al segundo favorito: Inglaterra. Las Leonas vienen de ganar la Eurocopa 2022, además se consagró en el torneo Finalíssima al derrotar a otro favorito: Brasil.

