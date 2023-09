charlotte-hornets-y-novath-health-extienden-alianza

Charlotte, NC.- Novath Health extendió su alianza de patrocinio con el equipo de la NBA Charlotte Hornets, anunció la franquicia.

El acuerdo indica que la compañía sigue siendo el hospital oficial y proveedor ortopédico de los Charlotte Hornets y la filial de la NBA G League del equipo, Greensboro Swarm, y se convierte en socio de la filial de la NBA 2K League de HSE, Hornets Venom GT.

Esta es la primera vez que una organización se convierte en patrocinadora oficial de los tres equipos, señala un comunicado de los Hornets.

“Esperamos seguir colaborando con Novant Health, tanto en la cancha como en la comunidad, durante muchos años más”, dijo Fred Whitfield, presidente y vicepresidente de Hornets Sports & Entertainment.

Novant Health continuará su asociación con el Spectrum Center y el Greensboro Coliseum Complex. Esto incluye la presencia de su logotipo en la cancha virtual y carteles rotativos en juegos de los Hornets Venom GT, entre otros espacios.

We are thrilled to announce Novant Health has extended our partnership with Hornets Sports & Entertainment (HSE) and will remain the official hospital and orthopedic provider of the @hornets and the @greensboroswarm.

In addition, we will become a partner of HSE’s NBA 2K League… pic.twitter.com/TdZ5hks49M

— Novant Health (@NovantHealth) September 26, 2023