Charlotte FC.- Charlotte FC anunció que acordó con y Andre Shinyashiki la rescisión del contrato de origen brasileño con el club.

The Crown adquirió a Shinyashiki de Colorado Rapids en mayo de 2022. El brasileño hizo 28 apariciones en todas las competiciones.

Ver más: Jugador de Charlotte FC vinculado a informe de asalto sexual

“Charlotte FC anunció hoy que el Club y Andre Shinyashiki acordaron mutuamente rescindir el contrato del delantero”, publicó el equipo en su sitio web sin mayores detalles.

Charlotte FC and Andre Shinyashiki mutually terminate contract. — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 1, 2023

El jugador se marchará al Neftchi PFK de Azerbaiyán. En su sitio web el club hizo pública la contratación por las próximas dos temporadas.

Charlotte FC y Shinyashiki acuerdan rescindir contrato

El delantero no jugaba con Charlotte FC desde el 9 de abril y el entrenador Christian Lattanzio se limitó a decir que era por “asuntos privados”.

En mayo se hizo público que una mujer de 23 años denunció dos meses antes que fue agredida sexualmente por el jugador el 26 de febrero.

Ver más: Charlotte FC prepara partido ante Cruz Azul

Andre Shinyashiki reaccionó con una publicación en su cuenta de Twitter: “Cooperé plenamente con la policía de Charlotte y la MLS en sus investigaciones separadas relacionadas con el incidente y no se han presentado cargos en mi contra. También he sido autorizado por la MLS para jugar. No tendré más comentarios”.

Video: Charlotte FC derrota a Necaxa