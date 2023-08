Charlotte FC gana a Houston Dynamo y sigue soñando

Houston, TX.- Charlotte FC vino de atrás para vencer 2-1 a Houston Dynamo y avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup, instancia en la que se medirá al Inter Miami de Lionel Messi.

The Crown tuvo un partido difícil en su visita a Dynamo en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas.

El juego comenzó con gran intensidad. Los locales se adelantaron al minuto 10 después de una gran corrida del lateral Griffin Dorsey, quien envió un pase entre líneas a Nelson Quiñones antes de su centro a Corey Baird quien remató de pierna derecha para el 1-0.

El partido siguió disputándose en el medio campo con algunas aproximaciones de ambos equipos. Fue el añadido del primer tiempo cuando Charlotte FC generó el mayor peligro después de un balón áreo que el portero Steve Clark no pudo contener. La pelota quedó suelta y en medio del caos la defensa pudo despejar.

El segundo tiempo inició con gran intensidad. Kerwin Vargas tuvo la oportunidad del empate pero su volea a quemarropa se estrelló en el pecho de Clark.

S/O to our buddy Own Goal too 🤟 pic.twitter.com/Rv7LZ6f0Uo

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 8, 2023