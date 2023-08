Charlotte FC ficha a defensor finlandés

Charlotte, NC.- Charlotte FC se sigue moviendo en el mercado. El equipo de Queen City anunció la contratación del defensor finlandés Jere Uronen.

El acuerdo liga al defensor de 29 años con el club hasta 2025 con una opción por un año más, según un comunicado de Charlotte FC. Su último club fue el Stade Brestois de Francia.

“Estamos emocionados de darle la bienvenida a Jere a Charlotte. Su experiencia al más alto nivel del juego, ya sea ayudando a su país a su primer gran torneo en la Eurocopa 2020 o avanzando a las rondas eliminatorias de la Europa League, será una adición vital para el equipo”, dijo el director deportivo Zoran Krneta.

Ver más: Charlotte FC y Shinyashiki acuerdan rescindir contrato

Jere Uronen, quien juega principalmente como lateral izquierdo hizo 63 apariciones con la selección de Finlandia desde su debut con 17 años.

.@SB29 ➡️ CLTFC 👑

Welcome to the QC, Jere Uronen! 🇫🇮 #ForTheCrown pic.twitter.com/Fgz9OZhBrI

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 2, 2023