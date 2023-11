Camisetas usadas por Messi en el Mundial 2022 serán subastadas

México, Estados Unidos y Canadá.- La casa de subastas Sotheby’s pronosticó que al menos seis camisetas usadas por Lionel Messi durante los partidos que lo llevaron a coronarse como campeón del Mundial Qatar 2022 con su selección Argentina, serán subastadas.

Según Sotheby’s, esta puede convertirse en la «colección más valiosa de recuerdos deportivos», que abrirá las ofertas a finales de noviembre de 2023.

La colección de camisetas de Messi incluirá la que usó durante los primeros 45 minutos de la final de Qatar 2022.

En un comunicado la casa de subastas, Sotheby’s dijo, «La extraordinaria colección se estima en más de 10 millones de dólares, y la venta está a punto de convertirse en la colección de recuerdos deportivos más valiosa en una subasta».

