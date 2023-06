Así jugará Charlotte Hornets en la Summer League

Las Vegas, NV.- Charlotte Hornets ya tiene el calendario definido para jugar la Summer League en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

El torneo se diputará del 7 al 17 de julio. Los 30 equipos tendrán la oportunidad de jugar al menos cinco partidos.

Después de cuatro juegos los mejores clasificados avanzan a semifinales y los ganadores a la gran final.

Los 26 equipos eliminados tendrán un último encuentro el 15 o 16 de julio.

Charlotte Hornets se estrenará el 7 de julio contra San Antonio Spurs en un enfrentamiento de las dos primeras selecciones del draft de este año.

