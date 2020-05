Cooper responde a Trump: “NC está confiando en los datos y la ciencia”

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El gobernador Roy Cooper respondió rápidamente al presidente Donald Trump ante la posibilidad de dejar a Charlotte y Carolina del Norte sin la sede de la Convención Nacional Republicana, prevista para agosto.

“Los funcionarios de salud del estado están trabajando con el RNC y revisarán sus planes mientras toman decisiones sobre cómo llevar a cabo la convención en Charlotte”, dijo en un tuit el gobernador en una declaración que atribuyó a su portavoz.

“Carolina del Norte está confiando en los datos y la ciencia para proteger la salud pública de nuestro estado”, agregó el mensaje.

Trump dijo este lunes en la mañana que a pesar de que “ama a Carolina del Norte” cambiaría la sede la Convención Nacional Republicana si Cooper no garantiza el lleno total del evento partidista debido a las restricciones que hay en el estado por la pandemia de coronavirus.

Statement from Gov. Cooper’s spokesperson on today’s comments about the Republican National Convention: pic.twitter.com/xDuNWstqjQ

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) May 25, 2020