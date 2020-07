¡A partir de hoy! Loaves & Fishes entregará cajas de comida

Charlotte – NC. Loaves & Fishes se complace en asociarse con nuestros amigos en Second Harvest Food Bank para distribuir cajas de productos frescos en una serie de Pop Up Food Shares este verano. Los participantes deberán registrarse para recibir una caja, pero no se requerirá una referencia de una fuente profesional.

Estas jornadas de alimentos se agregarán a las despensas móviles que hemos programado en toda la comunidad y no contarán como una de las doce visitas de despensa al año que se permite un cliente. A través del programa federal “Caja de alimentos de la granja a la familia”, se hará entrega de cajas que contendrán principalmente productos frescos y lácteos. Los participantes deben preinscribirse. Las cajas se cargarán en el estilo de conducción de los automóviles por seguridad.

-Miércoles 22 de julio – 1 pm-2pm Iglesia New Waves of Joy, 4739 E W.T. Harris Blvd, Charlotte 28215 Haga clic aquí para registrarse en New Waves of Joy Food Share

-Jueves, 23 de julio – 10:30 am – 11:30 am Atrium Health – University City, 8800 N. Tryon St. Charlotte 28262 Haga clic aquí para registrarse en Atrium University City Food Share

–Martes 28 de julio: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Simmons YMCA, 6824 Democracy Drive, Charlotte, NC 28212 Haga clic aquí para registrarse en la comida compartida Simmons YMCA

Jueves 30 de julio: 10: 30-11: 30am Primera Bautista Charlotte, 301 S Davidson St. Charlotte, 28202 Click Here to Register for the First Baptist Charlotte Food Share

–Jueves, 30 de julio: – 2:00 pm -3: 00pm Stratford Richardson YMCA, 1946 West Blvd, Charlotte Click Here to Register for the Stratford Richardson YMCA Food Share

-Martes 4 de agosto: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. McCrorey YMCA, 3801 Beatties Ford Rd # 3215, Charlotte 28216 Click Here to Register for the McCrorey YMCA Food Share

-Viernes 14 de agosto: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Resurrection Life Community Church, 9115 Newell Baptist Church Rd. Charlotte 28213 Click Here to Register for the Resurrection Life Community Church Food Share

-Sábado 15 de agosto: – 10:00 am-12:00pm C.W. Williams Health Fair Loaves & Fishes Food Share en Stratford Richardson YMCA Stratford Richardson YMCA, 1946 West Blvd., Charlotte, 28208 Click Here to Register for the C.W. Williams Health Fair Food Share