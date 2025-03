Kristi Noem desde la cárcel de El Salvador amenazó a los indocumentados

San Salvador.- La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, reiteró su amenaza contra los migrantes que están indocumentados a salir del país.

Sus declaraciones las ofreció durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador en la que reiteró “estoy aquí en CECOT visitando estas instalaciones. Quiero que todos sepan que, si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que enfrentarán”.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center. President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025

“No vengan a nuestro país ilegalmente. Serán deportados y procesados. Pero sepan que estas instalaciones son una de las herramientas que utilizaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense», destacó.

Asimismo, reiteró a los migrantes indocumentados en EE.UU. que “si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadoran prison. pic.twitter.com/MmlOa5UpJa — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 27, 2025

EE.UU. y El Salvador firman acuerdo

Por otro lado, la secretaria del DHS, agradeció la colaboración prestada por el presidente, Nayib Bukele para recibir a “terroristas”, encarcelarlos.

De la misma manera, anunció a través de sus redes sociales que firmaron un acuerdo con las autoridades de El Salvador, para compartir los antecedentes penales de fugitivos.

Today El Salvador's Minister of Justice and Public Security @Vi11atoro and I signed a Memorandum of Cooperation to update the Security Alliance for Fugitive Enforcement (SAFE) between our two nations.



This agreement ensures fugitives’ criminal records are shared between… pic.twitter.com/nXNMhQIdgf — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 27, 2025

“El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro y yo firmamos un Memorando de Cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para el Control de Fugitivos (SAFE) entre nuestras dos naciones”, afirmó Noem.

Por último, Noem destacó que buscan garantizar que los antecedentes penales de los fugitivos se compartan entre Estados Unidos y El Salvador, para que los criminales no sean liberados inadvertidamente en las comunidades estadounidenses”.

