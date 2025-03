David Moore se toma un día libre de la ganadería por los Panthers

Charlotte, NC.- David Moore está listo para volver a su ganado. Tiene un pequeño rebaño de 10 vacas en Texas, y como es temporada de partos, hay algunas crías recién nacidas que está ansioso por ver pronto. Moore es el peón principal de su finca de 22 hectáreas, creada por él mismo, en la frontera norte del Estado de la Estrella Solitaria, así que tomarse un día imprevisto lejos de la tierra y su rebaño puede retrasarlo.

David Moore takes a day off from ranching to resign with Panthershttps://t.co/sm6BA0UAly

— Carolina Panthers (@Panthers) March 25, 2025