La rica historia de Porsche se exhibe en el Heritage Invitational

Charlotte, NC.- El sábado 5 de abril, el Ten Tenths Motor Club presentará el Heritage Invitational, una colección de algunos de los automóviles más raros y codiciados de los mejores coleccionistas del mundo. La exhibición incluirá una excepcional clase Porsche que muestra la evolución de una de las marcas de autos deportivos más icónicas del mundo a lo largo de ocho décadas de innovación y refinamiento. Seleccionada por Rory Ingram, esta exclusiva colección ofrece a los entusiastas una oportunidad única de recorrer la legendaria historia de Porsche en las carreras, donde cada vehículo representa un hito significativo en el desarrollo de la marca.

