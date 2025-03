Casi nueve mil personas fallecieron en rutas migratorias en el 2024

Berlín.- La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), reportó que al menos 8.938 personas murieron en rutas migratorias en todo el mundo durante el 2024.

En su informe publicado el viernes 21 de marzo, señaló que el año 2024 fue el más mortífero registrado, según los nuevos datos recopilados por la OIM.

De la misma manera, detallaron que “la cifra del 2024 continúa una tendencia quinquenal de más muertes cada año. La cifra del año pasado supera el récord anterior de 2023, cuando se registraron 8.747 muertes de migrantes”.

Al respecto, el director General Adjunto de Operaciones de la OIM, Ugochi Daniels, calificó como una “tragedia el creciente número de muertes de migrantes en todo el mundo es inaceptable y prevenible. Detrás de cada cifra hay un ser humano, alguien para quien la pérdida es devastadora”.

