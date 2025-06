Charlotte, NC – El pasado fin de semana, la ciudad de Charlotte se convirtió en el escenario de una serie de tomas ilegales de calles que desencadenaron situaciones de caos y peligro. Cientos de vehículos y participantes se congregaron en diversas ubicaciones, desafiando la ley y poniendo en riesgo la seguridad pública, según lo confirmó Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD).

Great collaborative work by all of our patrol divisions addressing illegal street takeovers around Charlotte over the weekend.

On Friday, March 7, 2025, approximately 100 vehicles and participants took part in illegal street takeovers in Charlotte.

On Saturday, March 8, 2025,… pic.twitter.com/k0bbwRXJRh

— CMPD News (@CMPD) March 12, 2025