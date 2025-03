Washington.- El empresario estadounidense, Elon Musk denunció que la red social X sufrió el lunes 10 de marzo un “ciberataque masivo”.

A través de una publicación, afirmó que «nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos».

«Está involucrado un grupo grande y coordinado y/o un país. Rastreando», acotó Musk.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.

We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.

Tracing … https://t.co/aZSO1a92no

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025