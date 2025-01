Trump firmó la ley «Laken Riley» contra los migrantes ilegales

Washington.- El presidente, el republicano Donald Trump, firmó la ley Laken Riley, que tiene como objetivo la detención y posible deportación de personas que están en Estados Unidos sin permiso de residencia. Además, que sean acusadas de robo sin violencia y de crímenes violentos incluso antes de que hayan sido condenadas.

En un acto realizado en la Casa Blanca, en la que estuvieron los padres de la joven asesinada por un migrante venezolano y la ley lleva su nombre, el primer mandatario afirmó “esta horrible atrocidad nunca debió haber sucedido”.

Al momento de firmar la ley, el presidente Trump, afirmó que «firmamos esto en honor a Laken Riley. Bajo la nueva ley el Departamento de Seguridad Nacional debe arrestar a los inmigrantes ilegales que cometan crímenes”.

De la misma manera, reiteró que todos los Gobiernos latinoamericanos recibirán a sus nacionales deportados como parte de los operativos de las agencias para detener a inmigrantes ilegales “y les gustará” tenerlos de regreso.

Mientras que la madre de la joven estudiante asesinada Laken Riley agradeció “al presidente Trump por las promesas que nos hizo: que aseguraría nuestra frontera y no permitiría que Laken sea olvidada».

FOX: The Laken Riley Act is “the first big legislative victory of Donald Trump’s second term — and it is a victory for all the nation.” pic.twitter.com/kFiim6MOtE

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 29, 2025