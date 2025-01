Charlotte, NC.- Con la introducción del Proyecto de Ley 834 de la Cámara de Representantes, que permite a las fuerzas del orden acusar a jóvenes de 16 y 17 años de edad como adultos por delitos graves de alto nivel, autoridades de NC incluyeron a un menor sospechoso en 35 casos y 72 delitos.

With the introduction of House Bill 834, which allows law enforcement to charge 16 and 17-year-olds as adults for high-level felonies, CMPD has seen some recent success in deterring juveniles from dangerous behavior. Recently a juvenile was listed as a suspect in 35 cases and… pic.twitter.com/DevFEvjBMK

— CMPD News (@CMPD) January 24, 2025