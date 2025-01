Ordenan desclasificar los archivos sobre la muerte de los Kennedy y Luther King

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, del exfiscal general Robert F. Kennedy, así como también, del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Tras una orden ejecutiva, el mandatario estadounidense afirmó que “esta es una grande. Mucha gente la está esperando desde hace años, décadas. Todo se va a revelar”.

Asimismo, desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, Trump destacó que “se revelará todo».

“This is a big one. A lot of people have been waiting for this for years, for decades. Everything will be revealed.” –President Trump pic.twitter.com/iYfF7huHj9

— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2025