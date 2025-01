Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó la venta de bolsas de nicotina, los cuales aportan beneficios para ayudar a los fumadores adultos a dejar el cigarrillo.

A través de un comunicado indicaron que los productos procedentes de Zyn de Philip Morris International contienen 10 sabores; entre ellos Zyn, incluidos café, menta y mentol.

Las autoridades de la FDA sostuvo que Zyn contiene menos ingredientes nocivos que los cigarrillos y varios tipos de tabaco para masticar, incluido el rapé, que están vinculados al cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales.

De la misma manera, destacaron que los datos de la empresa mostraron que «una parte significativa de los adultos» que fumaban cambiaron por completo a Zyn, según los reguladores. Las bolsas se venden en dos concentraciones diferentes.

Today, FDA authorized the marketing of 20 ZYN nicotine pouch products through the premarket tobacco product application (PMTA) pathway following an extensive scientific review. https://t.co/OcTXP7vCeX pic.twitter.com/58Hh4RODet

— U.S. FDA (@US_FDA) January 16, 2025