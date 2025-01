Los Checkers pierden otra ventaja ante Milwaukee

Charlotte, NC.- Los Checkers no pudieron volver a la senda del triunfo el martes por la noche, y recibieron cinco goles en el tercer período para volver a fallar en el último momento y acabar en una dura derrota.

Charlotte salió con fuerza frente a un Coliseum repleto, con goles de Justin Sourdif y Trevor Carrick que les dieron una ventaja de 2-0 a mitad del período.

Sin embargo, la situación cambiaría a partir de ahí. Esa ventaja de dos goles se mantuvo hasta el tercer período, pero Milwaukee finalmente rompería el hielo a los 51 segundos. Eso proporcionó una chispa a los visitantes, que siguieron con dos goles rápidos más para recuperar la ventaja antes de que se cumplieran los 10 minutos. Los Checkers no pudieron encontrar su ritmo ofensivo a partir de ahí, y Milwaukee metió dos goles más en la red vacía para asegurar la final desequilibrada.

El entrenador Geordie Kinnear sobre el partido

Esta noche, creo que nos enamoramos de nuestro primer período y luego olvidamos por qué tuvimos éxito. El segundo fue para mí un poco descuidado, no llegamos a nuestra identidad, y luego nos costó entrar en el tercer período. No puedes tomar. Creo que ahora son dos partidos con 12 penaltis y luego concedes cuatro goles. Para mí, ese es un problema importante que tenemos que corregir.

Kinnear sobre perder ventajas en los últimos tres partidos

«Como entrenador, tienes que mirar las tendencias. Tienes que pensar por qué sucede eso. Sé por qué sucedió esta noche, porque realmente no me encantó el segundo período. No fue un segundo período terrible, pero tienes una ventaja de 2-0, te gustó el primer período y quieres seguir pisando el acelerador. No creo que hayamos ejecutado muy bien en el segundo período, y les doy crédito, ejecutaron el juego de poder. Sigamos adelante. Una lección. Un grupo joven que tiene que seguir aprendiendo. Nos ha ido bien durante un tiempo, y ahora, para mí, una vez que superas estos momentos te conviertes en un mejor equipo. Pero primero tenemos que superarlos».

Kinnear sobre hacia dónde ir a partir de ahora

Obviamente, cada individuo tiene que jugar mejor y cada entrenador tiene que entrenar mejor. Tienes que pasar por eso, y esta noche no me gustó mucho el segundo período, que se prolongó hasta el tercer período. El primer período fue genial y más de nuestra identidad, pero perdimos el juego en el segundo período para mí.

Kinnear sobre la revancha

Los Checkers han permitido que la oposición anote tres o más goles consecutivos en cada uno de sus últimos tres juegos.

La racha de tres juegos sin victorias de Charlotte (0-2-1) es la segunda más larga de la temporada (0-2-2 del 15 al 22 de noviembre). Los Checkers superaron a Milwaukee 13-3 en el primer período. Marcó la menor cantidad de tiros que los Checkers han permitido en cualquier período esta temporada.

Milwaukee superó a los Checkers 18-8 en el tercero, lo que marcó la mayor cantidad de tiros que los Checkers han permitido en cualquier período esta temporada. Este fue el segundo juego consecutivo de los Checkers permitiendo múltiples goles en power play. Habían permitido solo un gol total en power play en sus ocho juegos anteriores. Sourdif tiene una racha de goles de tres juegos por primera vez en su carrera. Tuvo solo dos goles en sus 13 juegos anteriores esta temporada.

«Esta fue la primera visita de Milwaukee a Charlotte desde el 10 de abril de 2016, cuando Charlotte era miembro de la Conferencia Oeste. El futuro portero All-Star de la NHL, Juuse Saros, ganó ese partido para Milwaukee».

Finalmente, el defensa de los Checkers, Trevor Carrick, jugó en ambos partidos. Entre los jugadores suplentes de los Checkers se encontraban los delanteros Riley Bezeau, Zac Dalpe, Mackenzie Entwistle, Riese Gaber, Ryan McAllister, Aidan McDonough y Sandis Vilmanis, los defensores Evan Nause y Mitch Vande Sompel, y el portero Cooper Black.

