Petro no asistirá a la investidura de Maduro

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el pasado 28 de julio “no fueron libres”, por lo que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en la red social X indicó que Colombia no puede reconocer los comicios presidenciales. “Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”.

“Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos”, afirmó Petro. Al mismo tiempo destacó sobre su intento de mediar en la crisis abierta entre el chavismo y la oposición tras las elecciones.

Condenó las recientes detenciones del gobierno de Maduro

Por otro lado, el mandatario colombiano, condenó la detención recientemente de Carlos Correa, un destacado defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público en Venezuela, y del excandidato presidencial Enrique Márquez, a quien se refirió como “amigo” suyo.

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. La solicitud de Colombia no… https://t.co/adAA51R8VL — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2025

Por último, Petro destacó que “Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela”.

