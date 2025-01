Opción Fin de Semana: Abrígate en casa con estas produciones

Charlotte, NC.- Cuando las temperaturas descienden y el viento frío de invierno se cuela por las ventanas, no hay mejor plan que quedarse en casa, envueltos en una manta, con una taza de chocolate caliente y, por supuesto, disfrutar de buenas producciones. Para que no tenga que buscar durante horas entre los catálogos de streaming, aquí le dejamos una lista de películas o series ideales para disfrutar de una Opción Fin de semana bastante acogedora.

Lo ideal es disfrutar de las producciones iberoamericanas que llegarán a Estados Unidos en el mes de enero, disponibles a través de servicios de streaming, VOD y salas de cine.

Netflix

3 de enero – Bandidos (Season 2)

8 de enero – Perfil falso / Fake Profile (Season 2)

10 de enero – Machos alfa / Alpha Males (Season 3)

31 de enero – Los dos hemisferios de Lucca / Lucca’s World

31 de enero – La chica de nieve / The Snow Girl (Season 2)

MAX

27 de enero– Beleza fatal / Scars of Beauty (Season 1)

30 de enero – Del Otro Lado Del Jardín / The Other Side

Flix Latino

García y García

Llegaron de Noche

La Lotería del Crimen

Ovid.tv

21 de enero – Silvio Rodriguez: My First Calling

Cine

17 de enero – Ainda estou aqui / I’m Still Here (🇧🇷) en Nueva York y Los Angeles, seguido por otras ciudades

Disney: Animación en familia

Para quienes buscan entretenimiento familiar, puede disfrutar de un clásico de Disney que no pasa de moda: «Frozen: Una aventura congelada» (2013) es un infaltable. Además, «Coco» (2017) aporta un mensaje profundo y emocional que toda la familia puede disfrutar.

Si aún no ha disfrutado de Moana 2 en el cine, puede revivir la aventura de la primera película.

Todas están disponibles en Disney+.

Tips para complementar la experiencia

Crer el ambiente: Apague las luces, encienda algunas velas y prepare un rincón cómodo con almohadas y mantas.

Apague las luces, encienda algunas velas y prepare un rincón cómodo con almohadas y mantas. Snacks indispensables: No pueden faltar las palomitas, galletas caseras o incluso unas empanadas calientes.

No pueden faltar las palomitas, galletas caseras o incluso unas empanadas calientes. Elija bien el horario: Aproveche la tarde o noche para maximizar la atmósfera acogedora.

Finalmente este fin de semana, dale una pausa a las prisas y los compromisos. Con estas recomendaciones sumado al frío, se convertirá en el pretexto perfecto para vivir momentos especiales, solo o en buena compañía. ¡Prepárese para disfrutar del calor de una buena historia sin salir de casa!

