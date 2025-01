Realizan entrenamiento con quema en vivo

Charlotte, NC.- Charlotte Fire Department realiza entrenamiento de incendio en vivo en Saw Mill Road este jueves 2 de enero, así lo anunciaron con anterioridad en sus redes sociales.

Charlotte Fire to Conduct Live Burn Training Exercise on Saw Mill Road

Charlotte Fire Recruit Class #128 will conduct a live burn training exercise on today. The training will begin at 8:00 AM in the 10000 block of Saw Mill Road and is expected to conclude by 3:00 PM. The public… pic.twitter.com/w1n264HZJj

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 2, 2025