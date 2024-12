Hombre mata a su esposa y deja a sus tres hijos huérfanos

Washington.- Tres jóvenes adolescentes quedaron huérfanos, luego de que su padre asesinara a su madre en su vivienda en Washington.

Medios locales indicaron que la víctima fue identificada como María Magdalena Ayala Guardado de 35 años de edad, quien era migrante de Honduras.

Sobre el suceso se conoció que el suceso se registró en la casa de Ayala ubicada, en la calle Girard del noreste de la ciudad. Autoridades policiales indicaron que el caso se maneja como violencia doméstica.

Ver más: Operativo contra el narcotráfico dejó 16 arrestados en Palm Beach

Detienen a la pareja de la víctima

Asimismo, los agentes policiales lograron detener a su pareja identificada como Mario Miguel Banegas Deras, de 42 años, quien sería el responsable del crimen.

De la misma manera, indicaron que Banegas se entregó a las autoridades tras cometer el crimen y realizó una petición que “por favor, no dejen que los niños vean.”

Tras el lamentable crimen tres menores de edad en edades de 18, 13 y 12 años, quedaron huérfanos y bajo el cuidado de su tío, Juan Mateo Ayala.

Medios locales lograron entrevistar al hijo mayor de la víctima quien manifestó su dolor. “De la noche a la mañana todo pasó, y no me lo esperaba. Nadie se espera algo así. Me lastima mucho porque mi mamá, nunca tendré a nadie como ella.”

Video: Ser cómplice no solo significa callar